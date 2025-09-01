“Soy la reina de Holanda”: Máxima Zorreguieta se defendió por no apoyar en primer lugar a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

En una nueva jornada de la Fórmula 1, en la que Franco Colapinto logró la mejor actuación con Alpine, una de las curiosidades más llamativas la protagonizó la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta.

Es que la argentina que pasó a formar parte de la realeza del estado europeo desde que se casó con Guillermo Alejandro, hijo mayor y heredero de Beatriz, brindó una serie de notas con las cadenas, antes de que los monoplazas iniciaran la acción en el Circuito de Zandvoort.

“Hay un representante de Argentina, y tu corazoncito también está ahí”, le deslizó el periodista encargado de seguir todos los movimientos en la calle de boxes, en referencia al ídolo popular oriundo de Pilar. Y la respuesta de Máxima expuso la incomodidad de la consulta: “Bueno, pero todavía no lo conocí”.

Con el protocolo que la caracteriza y sin dejar de sonreír, la reina continuó: “Hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte. Sobre todo a apoyar a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores”.

“Es un deporte fantástico, en el que no es solamente el corredor, también son los equipos, con la tecnología que tienen... Recién me estaban explicando cómo cambiaron un auto de un año al otro. Es muy interesante y divertido para todos”, subrayó.

El breve diálogo complicó los compromisos pautados, dado que la demora casi le hizo perder el momento de los himnos antes de la largada.

Luego, la Reina volvió a referir su apoyo es para Max Verstappen: “Va desde la tercera posición, pero veremos qué pasa en la carrera”. “Entendemos que quiera que gane Max, pero ¿un poquito tira el corazón para Franco (Colapinto)?“, insistió el cronista; pero la respuesta no fue la esperada por los fanáticos albicelestes: “Soy la reina de Holanda, pero les deseo lo mejor a todos los competidores. Que sea siempre seguro y sin accidentes”.



Cómo le fue a Franco Colapinto:

El argentino quedó al borde de la zona de puntos y terminó la carrera en el puesto 11. Oscar Piastri ganó una competencia con muchos cambios, que tuvo el impacto del abandono de Lando Norris. Verstappen fue 2° y Hadjar alcanzó su primer podio (3°).

Una vez finalizada la carrera, el corredor argentino no pudo ocultar su disgusto por el resultado final. Más allá de que completó su mejor performance con la escudería, se quedó al borde de puntuar. “Bandera a cuadros, bandera a cuadros. Lo siento mucho, amigo”, afirmó su ingeniero de pista. Sin embargo, Franco lanzó un grito y varios insultos por radio. “Ahhhh, la concha de la lora.... Ahhh, la puta madre”, dijo el oriundo de Pilar.

“Es P11. Antonelli tuvo algunas penalizaciones y cayó atrás nuestro. Perdón, amigo, hoy de verdad no fue nuestro día. Bien manejado. Es una verdadera pena. Con esos Safety Cars...”, siguió Stuart Barlow, hasta que fue interrumpido por nuevos gritos de exclamación e insultos del pilarense.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo”:

En las últimas cuatro vueltas, tras su tercera y última parada en boxes, Colapinto optó por gomas rojas y tuvo la chance de superar a Pierre Gasly, su compañero en Alpine, pero el francés lo taponó innecesariamente y eso le hizo perder tiempo en la búsqueda de escalar más posiciones. Finalmente, el pilarense superó a Gasly en una recta, pero ya no le quedó margen para darles caza a Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. El francés terminó la carrera en el puesto 17°.

En la zona mixta Colapinto realizó una crítica indirecta a Gasly por no dejarlo pasar. “Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo”, fue la frase más contundente.

“Fue una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos menos oportunidades, pero creo que... Nada, nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, nada más. Fue una buena carrera”, dijo el argentino.

Un periodista le marcó a Colapinto que en las instancias finales iba prácticamente detrás de Ocon, pero llegó a la posición de Gasly y perdió tiempo. “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos, y... Nada, siento que fue un poco... que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque era... No había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante fácil, creo. No nos ayudamos nada entre nosotros; pudimos haber hecho las cosas un poco mejor”.

Pese al malestar, ¿Colapinto se queda con aspectos positivos? “Sí, fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, estoy más... Un poco más cómodo, y con eso sí estoy contento”. Y agregó: “Un poco triste porque pude haber sumado uno, o dos puntos hoy. Una pena, ahora enfocarse en Italia”.

Cómo sigue todo:

La actividad de la categoría continuará esta semana cuando la Fórmula 1 se mude de los Países Bajos con destino a Italia para lo que será la fecha en el histórico circuito de Monza, del 5 al 7 de septiembre.

Oscar Piastri lidera el campeonato de pilotos con 309 unidades, y es seguido por el británico Lando Norris con 275 y el neerlandés Max Verstappen, quien acumula 205.

Más atrás aparecen George Russell (184), Charles Leclerc (151), Lewis Hamilton (109) y Kimi Antonelli (64). Luego de 15 carreras, Franco Colapinto todavía no ha podido sumar.