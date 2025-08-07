Chile suspende la importación de carne argentina tras el cambio en la normativa sanitaria

La decisión del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) chileno responde a preocupaciones sanitarias vinculadas al estatus de la fiebre aftosa y su eventual impacto en el territorio trasandino.





Mediante la resolución Nº 5952/2025, firmada por el director nacional del SAG, José Arturo Guajardo Reyes, Chile derogó una normativa anterior que reconocía a parte del territorio argentino —ubicado al sur del río Colorado— como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, condición esencial para autorizar las importaciones de productos animales sin restricciones adicionales.



La resolución especifica que se suspende la importación de todos los animales y productos de origen animal desde Argentina que requieran la certificación sanitaria de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, ya sea reconocida por el propio gobierno chileno o por el SAG.