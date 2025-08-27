Impactante fuga de gas en Palermo: una máquina rompió un caño y evacuaron la zona del Metrobus

Un importante operativo tiene lugar en la avenida Juan B. Justo y Paraguay, en el barrio porteño de Palermo, debido a un escape de gas en la vía pública. Bomberos de la Ciudad y equipos del SAME se encuentran trabajando en el lugar.





Según fuentes oficiales, el incidente se registró esta mañana en un caño maestro de gas de una obra en el Metrobus. Ante la situación, los bomberos tendieron una línea de 38 milímetros en forma de lluvia y realizaron un vallado perimetral, solicitando la presencia de la empresa Metrogas.



Además, se evacuó la zona por la alta presión y se cortaron las arterias mencionadas. Se realizó una inspección en el interior de la Clínica Los Arcos, ubicada a pocos metros de la fuga, sin ser necesaria la intervención de los bomberos en el edificio.



En este centro de salud se suspendieron cirugías y se restringió la atención por guardia.





“Una máquina rompió un caño de gas acá, mucha presión la que está saliendo. Está trabajando Bomberos de la Ciudad con varias líneas para tratar de disipar el olor que se percibe”, explicó Alberto Crescenti, director del SAME, a la prensa. Y agregó que ya está trabajando Metrogas en el lugar para obturar la pérdida.



El titular del servicio de emergencias añadió: “Nosotros estamos tomando todas las precauciones a dos o tres cuadras a la redonda. Está muy cerca el sanatorio Arcos. Hemos contactado con ellos, hasta ahora la situación está controlada, normal”.



Asimismo, aclaró que ni el paseo de compras de Los Arcos ni el centro de salud tuvieron que ser desalojados, al igual que los servicios de subtes de la zona. Sin embargo, la línea San Martín circula limitada entre Villa del Parque y Pilar, evitando la zona del operativo.



“Solo se desocuparon inmuebles vecinos afectados por el operativo en plena avenida”, indicaron fuentes oficiales.



Personal de la Dirección de Logística también está presente, colaborando con las tareas del operativo.

