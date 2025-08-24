El Papa rodeado de lujo: conocé el Palacio Apostólico donde vive León XIV, una mansión de 4 pisos valuada en 200 millones de dólares



El Papa León XIV comparte varias ideologías y opiniones con su antecesor, y se espera que continúe con los principios de una Iglesia para los más vulnerables. No obstante, el nuevo Sumo Pontífice marcó una diferencia con el Papa argentino, ya que decidió retomar ciertas costumbres que aportan una mirada lujosa a la Santa Sede.

Francisco decidió vivir en la Casa de Santa Marta, que era considerado como el hotel del Vaticano. Sin embargo, el Papa eligió el Palacio Apostólico para vivir, que es la residencia papal tradicional, y cambió el vehículo por uno más avanzado y moderno.

El imponente Palacio Apostólico se encuentra situado adyacente a la Basílica de San Pedro y es considerado una de las edificaciones más majestuosas del mundo. Esta residencia no solo es utilizada como el hogar de León XIV y para propósitos religiosos. También cumple un rol fundamental para la administración del Vaticano, como el ejercicio de sus responsabilidades políticas, económicas y sociales como Estado.

Esta posee 4 niveles con 129 habitaciones, incluidas varias suites, habitaciones dobles y el apartamento principal. Además, en él se incluyen salas como la Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Por otro lado, el palacio también alberga museos, jardines, granjas ganaderas, invernaderos y el Observatorio oficial del Vaticano. Se estima que su valor se encuentra entre los 200 y los 500 millones de dólares.

Además, el Papa peruano-estadounidense se traslada con dos vehículos distintos. En primer lugar está el papamóvil, que es un Mercedes G 580 EQ eléctrico, que tiene un costo estimado de U$D500.000, y un Volkswagen Multivan Híbrido.

Este cambio se relaciona con el objetivo de convertir al Vaticano en una institución más sustentable, tarea que ya había iniciado durante el papado de Francisco.