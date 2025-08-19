"Jamás voy a ver Homo Argentum": Rafael Ferro criticó a Guillermo Francella y relató su experiencia como chofer de una app

En medio de un mal momento laboral, Rafael Ferro fue seleccionado para una serie en la que actuará Tini Stoessel. Se trata de Quebranto, que se puede visualizar mediante la plataforma Disney+.

Durante varios meses estuvo sin trabajo en el medio artístico y, ante esta falta de ingresos, decidió lanzarse como chofer en una aplicación de transporte .“El actor vive pandemias todo el tiempo”, señaló Ferro haciendo referencia a los largos períodos sin rodajes ni convocatorias.

Según dichos de Rafael, subirse a un auto y trabajar de eso surgió en un momento de mucha incertidumbre: “Estuve siete meses sin laburar. Tenés un montón de tiempo y no sabés qué hacer. Llevás a los chicos a la plaza, ves cómo la plata se va achicando y en un punto dije: tengo que probar con otra cosa”.

En este marco, Ferro manifestó su molestia sobre los dichos de Guillermo Francella respecto a las producciones de otras películas y afirmó que “jamás voy a ver Homo Argentum”. Y agregó: “No es algo que me interese. Es lo que ‘no’ para mí. No por él en especial, pero lo que dijo me parece espantoso porque son películas que también representan al país. Es verdad que las ven poca gente porque todo está un poco absorbido por el capitalismo, lo comercial.

En una entrevista días atrás, Francella se definió a sí mismo como un cinéfilo, aseguró que entiende de cine y que no le gustan las películas que “le dan la espalda al público”. En ese sentido, explicó que, para él, lo fundamental es que el cine sea popular y tenga identificación con el público. “Siempre lo digo, hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público”, remarcó.

Cuando le preguntaron qué quería decir, el artista de Homo Argentum explicó: “Quiere decir que van cuatro al cine y la familia del director va porque son obras de arte pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio”.

Cómo fue la convocatoria de Rafa Ferro a una serie con Tini Stoessel

En un momento de su nuevo trabajo, mientras hacía justamente un viaje desde Retiro hasta Aeroparque, recibió el llamado que cambiaría su situación profesional: “Me avisaron que me habían elegido para Quebranto justo cuando estaba dejando a un pasajero en Aeroparque”.

Ese momento, confesó, lo marcó profundamente porque lo sacó de una etapa de incertidumbre y lo devolvió a un proyecto de alto perfil con grandes actores.

Quebranto

Disney+ anunció que Quebranto, el esperado thriller dramático que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación, se estrenó este 15 de agosto con sus seis episodios disponibles de forma simultánea y exclusiva en la plataforma.

La producción, realizada por Non Stop México y coprotagonizada por Jorge López y Martín Barba, cuenta la historia de Miranda (Tini Stoessel), una joven argentina adoptada que vive con un vacío existencial causado por el desconocimiento de sus orígenes.

Sus recurrentes crisis de ansiedad la llevan a iniciar un viaje para descubrir la verdad sobre su familia biológica, un camino que la conducirá a enfrentar peligros inimaginables.