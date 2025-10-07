Las multas de tránsito en Capital Federal ya se pueden resolver por videollamada: cómo hacerlo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un sistema digital que permite a los conductores resolver sus infracciones de tránsito mediante una videollamada. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Justicia porteño junto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, y forma parte de la agenda de modernización del Estado local.

El servicio, que posibilitará hablar con un controlador de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de ir a una oficina de faltas, funcionará de lunes a viernes de 8:00 a 20:00.

Al igual que en la modalidad presencial, al acceder a esta opción se perderá el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario.

A las audiencias virtuales sólo podrán acceder quienes tengan multas de tránsito pendientes para abonar, por lo que antes de desplegar la oferta de turnos disponibles, el sistema enviará un aviso para quienes no quieran perder el beneficio del pago voluntario, no cuenten con documentación de respaldo para efectuar un descargo o no deseen resolver todas sus actas en la audiencia con el controlador.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

Los vecinos pueden solicitar una audiencia virtual con un controlador de faltas a través de BOTI, el WhatsApp oficial de la Ciudad. El procedimiento es el siguiente:

1- Escribir “multa” o “infracciones” al número 11-5050-0147.

2- Seleccionar “Revisar multas”.

3- Acceder a las opciones “Cómo pagar” y “Turno virtual”.

4- Ingresar DNI o patente para confirmar la identidad.

Las audiencias tienen una duración máxima de 20 minutos. El ciudadano debe presentar un documento válido y puede exhibir pruebas o hacer su descargo. Al finalizar, se labra un acta que se suma al expediente electrónico.