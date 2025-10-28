Del bullying por ser “gordito” a la disciplina y el ejercicio: Juanes habló de su pasado y de cómo “Rocky” lo inspiró

En el marco de una serie de presentaciones en Argentina, Juanes fue el artista invitado de la noche en el programa de televisión de Mario Pergolini. Durante la entrevista, el conductor elogió el cuerpo del cantante colombiano y Juanes contó una divertida anécdota relacionada a las películas de “Rocky” que marcó su vida.



Pergolini quiso saber más del día a día del artista, luego de verlo hacer una presentación descamisado. El físico del músico, a sus 53 años, llamó la atención particularmente al conductor. “Viendo tus posteos de Instagram, hay uno que me llamó la atención. Te vi cantando en cuero”, le dijo en vivo Pergolini.



Luego, le preguntó si entrenaba y con qué frecuencia lo hacía. Mientras el colombiano hablaba de su rutina de ejercicios, desde la producción pasaban las imágenes a las que había hecho referencia Pergolini. “Qué pena, hombre. Qué vergüenza”, soltó el cantante entre risas.



Enseguida contó que las películas de Sylvester Stallone formaron parte de su infancia, momento en que vivió una de las etapas más duras de su vida. “Cuando era pequeño, era muy gordito –recordó–. Me hacían mucho bullying en el colegio. Yo comía solamente papas fritas. Hasta que apareció ‘Rocky’”.



Desde su aproximación a la película y al héroe del ring, el pequeño Juanes quedó “loco”. “Entonces, empecé a hacer ejercicio. En ese proceso de hacer ejercicio para rebajar, me volví adicto y me encanta”, reconoció. Y a sus fanáticos les encanta, porque en sus redes sociales, la cantidad de seguidores que tiene y la cantidad de comentarios que recibe dan fe de ello.



La charla le dejó lugar a las curiosidades personales del invitado. Pergolini subrayó los cambios constantes de look en el cantante. “Te cambiaste el pelo un montón de veces. Tenés como cuarenta fisonomías distintas”, expresó entre risas. El músico reconoció su multiplicidad sin vueltas: “Es por Juanes, tengo varias personalidades”. En ese intercambio chispeó la complicidad entre ambos mientras daban por finalizado el recorrido por los mejores momentos del artista.



En la misma entrevista, el conductor desplegó el álbum personal de Juanes: imágenes junto a algunas de las personalidades más admiradas del mundo. “Decías que no tenías fotos en los momentos de tu familia, pero tenés unas fotos buenísimas. Tenés fotos con cada uno… Sos la envidia”, lanzó Pergolini, y el colombiano respondió desde la risa, entre tímido y orgulloso por el repaso de esos hitos.



El primer recuerdo lo llevó a Barcelona, donde inmortalizó un momento con Robbie Williams. “Tenés carita de los dos”, bromeó el conductor mientras observaban la foto llenos de complicidad. Juanes se sinceró sin vueltas: él y el músico británico estaban felices de compartir escenario en esa ciudad que tanto le gusta, y no perdió oportunidad de destacar: “Me encanta, es un artista increíble”. La secuencia continuó, y el siguiente en aparecer fue Sting. El conductor no pudo evitar la ironía: “Sacarse una foto con Sting, uno siempre sale frío, ¿viste?”. El artista lo secundó entre carcajadas y recordó: “Por favor, tremendo”. Reveló que aquel encuentro memorable sucedió en Oslo, sumando otra postal internacional a la colección.



Su fanatismo por el “metal”:



Pero la historia más esperada de la noche tenía nombre propio: Metallica. Juanes anticipó el valor de ese instante: “La historia de esa foto es increíble”. Y ahí abrió su corazón, transportándose a Guadalajara, durante los premios MTV en 2008. Contó que lo invitaron a presentar a Metallica y no dudó en aceptar. Cuando terminó la presentación y ya de regreso en el backstage, algo inesperado sucedió. “Estoy hablando con un muchacho sobre cualquier cosa, y de repente alguien me toma por la espalda y me levanta. Este tipo mide como dos metros. Apenas me doy vuelta era James Hetfield. Yo pensé: ‘Espérate, que la última vez que te vi fue en una fotocopia pegada en la pared de mi cuarto en Medellín’”, aseguró al recordar cómo fue su encuentro con el músico que luego llevó a que colaboraran juntos.



Lo “oscuro” de la fama:



"Obviamente tiene toda la oscuridad de cualquier profesión", señaló el cantante colombiano para sorpresa del conductor que quiso saber más al respecto. "Yo creo que es inevitable la vida del artista o la vida del viajero, es una vida solitaria", agregó posteriormente.



Asimismo, consdieró que tanto "la vida del éxito" como también así la del fracaso son "pruebas". "Todo es muy relativo porque el éxito es relativo, el fracaso es relativo pero vos siempre estás en búsqueda de algo y nunca terminas de encontrar eso que estás buscando", explicó al destacar que siente como necesidad el hecho de hacer música.



La gira en Argentina:



El tour comenzará el 28 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, escenario donde el músico ya ha tenido históricas presentaciones y al que vuelve con una puesta renovada. Luego, el recorrido continuará el 30 de octubre en el Arena Maipú de Mendoza, una de las plazas más esperadas por el público cuyano. Finalmente, la gira cerrará el 31 de octubre en el Quality Arena de Córdoba, donde se espera una gran convocatoria de fanáticos que han seguido de cerca la carrera de Juanes a lo largo de los año.