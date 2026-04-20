El Mundial 2026 por YouTube: qué transmitirá la plataforma preferente y cómo acceder al contenido

La posibilidad de que los aficionados accedan a los primeros diez minutos de encuentros en directo por medio de canales oficiales en YouTube, junto con la publicación de vídeos cortos, imágenes inéditas y contenido a la carta, marcará una experiencia distinta para millones de seguidores en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según la comunicación oficial, YouTube ocupará el papel de plataforma preferente para el torneo que se desarrollará del 11 al 19 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, tras un acuerdo que la propia FIFA calificó como “histórico” e “innovador” en un anuncio.

La FIFA detalló que este convenio permitirá a titulares de derechos, medios y creadores aprovechar los canales de YouTube y conectar con la audiencia global de la manera más inmediata y versátil hasta la fecha.

En virtud de los términos acordados, los responsables de los derechos audiovisuales tendrán la oportunidad de publicar resúmenes ampliados de los partidos, así como contenido inédito y formatos audiovisuales diseñados específicamente para la red social, diversificando la oferta disponible durante el Mundial.

De acuerdo con la comunicación oficial de la FIFA, los canales que posean los derechos del evento podrán transmitir parcialmente en directo –los primeros diez minutos de cada partido– a través de YouTube. Además, medios colaboradores que tengan la autorización pertinente podrán retransmitir íntegramente ciertos partidos seleccionados, lo que incrementará la visibilidad del certamen y abrirá posibilidades de monetización directa para quienes operan en la plataforma.

No se transmitirán libremente los 104 partidos:

Agustín Mario Giménez, co-fundador de aHGency, aclaró públicamente que YouTube “no transmitirá libremente los 104 partidos del mundial”. Y compartió la información:

“El acuerdo con la FIFA le permite a los socios de medios de la plataforma lo siguiente: Transmitir los primeros 10 minutos de cada partido en vivo; Partidos completos seleccionados para regiones puntuales (no hay data aún de cuáles serán); Resúmenes extendidos; Clips y jugadas destacadas; Contenido detrás de escena y material exclusivo con jugadores y equipos”, desarrolló.

Más detalles sobre la plataforma preferente:

La alianza prevé la utilización de características propias de la plataforma, como la opción de publicar vídeos a la carta y formatos cortos adaptados a las preferencias de los usuarios más jóvenes y activos en YouTube. Estos aspectos permitirán a los titulares de los derechos presentar contenidos destinados tanto a seguidores convencionales como a aquellos que integran nuevas audiencias globales.

Según trascendió, la estrategia busca atraer un público variado, desde los entusiastas del fútbol hasta quienes solo siguen ocasionalmente este tipo de competiciones. Los responsables audiovisuales podrán obtener beneficios económicos mediante la monetización del contenido difundido durante el Mundial, incrementando las oportunidades comerciales asociadas a la visibilidad mundial del evento.

El acuerdo supone una transformación en los modos de distribución y consumo de material deportivo a escala internacional, potenciando la presencia de la Copa en dispositivos móviles y formatos digitales.

De acuerdo con la información divulgada por la FIFA y recogida por diversos medios, esta cooperación con YouTube representa una apertura significativa en la interacción entre federaciones deportivas internacionales y plataformas digitales. La presencia preferente en una red social como YouTube, sumada a la apertura a colaboraciones amplias con medios y generadores de contenido, marca un hito en el desarrollo de estrategias de difusión y acceso para grandes acontecimientos deportivos en la era de la digitalización.