Lionel Messi compró un club de fútbol en España y es el nuevo dueño del UE Cornellà

Messi volvió a sacudir el mundo del fútbol, pero esta vez fuera de la cancha. Formalizó la adquisición de la Unió Esportiva Cornellà, club de Cataluña, que compite en la Tercera RFEF.



El argentino, que ya fundó junto a Luis Suárez el Deportivo LSM en Uruguay, formará parte de un nuevo proyecto como dueño que refuerza su vínculo con Barcelona. La institución se destaca por tener una voluntad estratégica de impulsar el desarrollo del fútbol y la capacitación de jóvenes en la ciudad.



“¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo dueño de UECornellà!”, escribió la institución en sus redes sociales.



El club cuenta con un estadio llamado Estadio Nou Municipal de Cornellà que tiene una capacidad para 1500 personas. Al mismo tiempo, su predio cuenta con una cancha de fútbol de once y dos anexos de fútbol siete. Además, en las instalaciones existe un área específica para el entrenamiento de porteros.



Según informa el club catalán, todos los campos son de césped artificial de nueva generación.



Más detalles del club:



Fundada en 1951, la UE Cornellà es considerada una de las instituciones de mayor tradición en el fútbol de Cataluña y de ámbito nacional.



A lo largo de su trayectoria, la entidad se destacó por su trabajo en las categorías inferiores y su sostenido papel como referente en la formación de futbolistas que luego han alcanzado las principales ligas y selecciones internacionales.



En la temporada 2014/15 se enfrentó al Real Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey, en uno de los partidos más importantes de su historia. Del 2020 al 2024 participó en la Primera RFEF (Tercera División en la pirámide del fútbol español), la máxima categoría que alcanzó a lo largo de toda su trayectoria.



En el comunicado oficial del club, que puntualizó en que el rosarino se convirtió en nuevo “propietario”, destacaron los futbolistas que salieron de la institución. Entre ellos figuran David Raya, actual arquero del Arsenal y de la selección de España; Jordi Alba, ex compañero de Messi en el Barcelona y el Inter Miami; Gerard Martín, uno de los defensores emergentes del elenco Blaugrana; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol e internacional español; Keita Baldé, referente en el fútbol internacional con Senegal y paso por equipos de las grandes ligas; Aitor Rubial, capitán del Real Betis, además de Ilie Sánchez, campeón de la MLS y doblemente seleccionado para el MLS All-Star.



No es la primera institución en la que Messi participa activamente como propietario. El 27 de mayo de 2025, acompañado por su amigo Luis Suárez, anunció la fundación del Deportivo LSM en Uruguay. El equipo comenzó a competir en la Divisional D y, en su primera participación, logró un histórico ascenso a la Primera División Amateur (C) del país. Antes de comenzar a disputar oficialmente del certamen, el astro argentino y el delantero realizaron una videollamada sorpresa con el plantel.



El proyecto comenzó de la mano del Pistolero, que fundó la primera sede social en 2018 y comenzó con equipos que participaron en categorías infantiles como baby fútbol y en la Liga Universitaria, donde el club ascendió en la primera temporada que disputó en la organización más grande de fútbol amateur que existe en Uruguay. También compite en el Campeonato Uruguayo Sub 14 de fútbol femenino y ahora participará con todos los equipos.



El Deportivo LS ya tiene su Ciudad Deportiva desde 2023 y está ubicada en la Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones. Un predio de primer nivel que cuenta con 8 hectáreas, un mini estadio de césped sintético con capacidad para 1400 espectadores, un mini estadio de fútbol 7 con capacidad para 620 personas, además de otras tres canchas de césped natural en excelente estado y otras prestaciones como gimnasios, pileta, vestuarios y restaurante, entre otras comodidades, según lo publicado en el suplemento deportivo Ovación. El club de Luis Suárez también posee un complejo deportivo con canchas techadas de fútbol, pileta de natación semi-olímpica, buffet, vestuarios y gimnasio de musculación.



El UE Cornellá dio un enorme salto en su historia, en un nuevo ciclo se nutre de un pasado ligado a la excelencia en la formación y a la presencia constante en categorías competitivas del fútbol semiprofesional español. El desafío anunciado es orientar esos activos hacia un crecimiento sostenible, como parte de un proyecto a largo plazo.



El comunicado completo del club:



Leo Messi, nuevo propietario de la UE Cornellà



El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà.



El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años.



Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star. Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club.



Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).



La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo.