“Entrega especial a Buenos Aires”: Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición de la F1 en Argentina

Los fanáticos esperan ansiosos el evento que Franco Colapinto realizará en el barrio porteño de Palermo. Se trata de una exhibición en Buenos Aires el próximo 26 de abril a bordo de un Fórmula 1 y la escudería Alpine compartió imágenes exclusivas del monoplaza que manejará el argentino.

“Tenemos una entrega especial para Buenos Aires. El auto de Franco está en camino. Nos vemos pronto”, publicó el equipo donde corren Colapinto y Gasly en sus redes sociales, junto a un video en el que se muestra el vehículo saliendo del taller e ingresando a una caja para ser despachado desde el Reino Unido a la Argentina.

Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012. El modelo fue diseñado por James Allison, actual Director Técnico de Mercedes y está equipado con un motor Renault V8.

El monoplaza tiene una historia especial, ya que le permitió volver al triunfo a Kimi Räikkönen en la Máxima luego de sus dos temporadas en el Campeonato Mundial de Rally. Iceman, campeón de F1 en 2007 y el último corredor en lograrlo con Ferrari, se impuso en Abu Dhabi en 2012, año en el que completó el podio en el Mundial de Conductores. Romain Grosjean (coequiper de Agustín Canapino en la IndyCar) era el compañero del finlandés y los puntos sumados por ambos les permitieron a Lotus terminar cuarto en el Mundial de Constructores. En la primera carrera de 2013 el escandinavo volvió a ganar con la misma escudería.

Más detalles sobre el vehículo y el circuito:

El Lotus E20 que girará en el circuito de dos kilómetros que se armará sobre las Avenidas del Libertador y Sarmiento no tendrá los colores negro y amarillo de aquella época, en la que en realidad buscó ser una remake de los Lotus que llevaron a una histórica tabacalera como principal sponsor. Ahora lucirá el diseño característico de Alpine en los últimos años, con el azul metalizado y el rosa, tal como se ve en el video publicado este jueves por la escudería con sede en Enstone.

Entre las principales características, el vehículo que conducirá Colapinto cuenta con una planta motriz V8 atmosférica de Renault y de 2,4 litros. Su peso es de 640 kg -en línea con el mínimo reglamentario vigente en la temporada 2012- y su sonido agudo es característico de la tecnología V8 que alcanzaba hasta 18.000 revoluciones por minuto (RPM). Cuenta con una caja de cambios semiautomática de titanio de siete marchas.

El coche tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en dos segundos y medio. Llega a una velocidad de 300 km/h y se sentirá su rugido en los 950 metros dispuestos en la Avenida del Libertador y los 500 de la Avenida Sarmiento. El E20 es frecuentemente reconocido por su potencia sonora y su configuración mecánica completamente analógica, lo que lo convierte en un ejemplar solicitado para exhibiciones urbanas.

Colapinto hará deleitar a una multitud y también experimentará algo único al manejar un auto de F1 con motor V8 y en su perfil de Instagram ya compartió su emoción: “Qué locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida y uno de mis sueños más grandes. Qué lindo día vamos a pasar. ¡Encima arriba del V8! Lo que va a sonar. Perdón vecinos, el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los que se los olviden!“.

Los ingresos para la exhibición:

Según la organización, los tickets ya se vendieron en su totalidad. Quienes adquirieron tendrán beneficios como acceso a Fan Zone, activaciones y sectores con mejor visibilidad. Además, podrán participar de experiencias exclusivas como recorridos por boxes y observar de cerca las exhibiciones previstas.

El valor de las entradas:

Motorola Grandstand Dorrego: $180.000 + s/c

Latin Securities Grandstand Libertador: $180.000 + s/c

Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000 + s/c

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + s/c.