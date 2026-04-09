Armados y en una moto sin patente: cayeron dos ladrones gracias a las cámaras con IA

Dos delincuentes se trasladaban en una moto sin patente y armados por las calles de Vicente López. Sin embargo, a través de la tecnología de incorporada en las cámaras que videovigilan el territorio del municipio, los agentes de monitoreo lograron detectarlos y fueron detenidos por la patrulla municipal.

El hecho ocurrió hace unos días por la mañana, cuando desde el centro de monitoreo ESCUDO se identificó a dos hombres que circulaban en una moto negra sin chapa patente en la localidad de Olivos. La detección fue facilitada por un sistema que utiliza analíticas de video basadas en Inteligencia Artificial, capaces de reconocer irregularidades como la ausencia de patente, un indicador frecuente en la comisión de delitos.

De inmediato, personal de la patrulla municipal que se encontraba realizando tareas preventivas en la zona fue alertado y se dirigió a la intersección de Avenida Maipú y José Ingenieros para interceptarlos e identificarlos. Pero, al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga.

Durante el intento de huida, perdieron el control del vehículo y fueron rápidamente reducidos por los agentes. Al momento de realizar el cacheo preventivo, uno de los individuos intentó descartar un arma de fuego tipo revólver calibre .22 largo, que contenía en su interior cinco municiones.

Finalmente, ambos fueron detenidos, el arma fue secuestrada y los implicados fueron trasladados a la Comisaría 1° de Olivos, quedando a disposición de la Justicia.

"Un caso más con el que Vicente López golpea el delito gracias a ESCUDO, la central de seguridad más tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, protegiendo a sus vecinos en todo momento y en cualquier lugar, con monitoreo y patrullaje las 24 horas del día", dijeron desde el municipio.