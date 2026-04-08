Terror en un kiosco familiar: asalto a mano armada y el llanto de una nena

Un delincuente armado asaltó a una pareja de kiosqueros delante de su hija menor en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, y tras amenazarlos de muerte se llevó la recaudación, un celular y una computadora portátil, en un hecho que terminó con el sospechoso detenido luego de un operativo policial.

El robo ocurrió en un comercio familiar ubicado en la intersección de avenida San Martín y Rodríguez Peña, donde el delincuente ingresó y, tras exhibir un arma de fuego, redujo a las víctimas.

El asaltante apuntó al hombre y le ordenó que no se moviera, mientras intimidaba a la mujer que atendía el local. “Dame toda la plata o te mato, no quiero pavadas”, le exigió en tono amenazante.

En medio de la secuencia, la hija de la pareja comenzó a llorar, visiblemente afectada por la situación, mientras el ladrón continuaba con las amenazas. “La plata quiero. ¡Dale! Apurate que me quiero ir”, insistió, al tiempo que también le reclamó la entrega del teléfono celular.

Ante la violencia, la mujer entregó el dinero de la caja registradora y su teléfono. Sin embargo, el delincuente no se conformó y comenzó a arrancar cables para apoderarse de una notebook, que ocultó entre sus prendas antes de darse a la fuga.

Tras la denuncia, efectivos policiales montaron un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso cuando escapaba a bordo de una moto. En ese contexto, el hombre abandonó el rodado e intentó huir por los techos de viviendas cercanas, aunque finalmente fue detenido.

Fuentes policiales informaron que el acusado, de 32 años, es investigado como presunto autor de al menos otros dos robos a mano armada en kioscos de la zona.