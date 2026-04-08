Esperaba en la puerta de un edificio y lo golpearon para robarle una mochila llena de dólares

Un hombre fue atacado a golpes por dos motochorros que le robaron una mochila llena de dólares por dos motochorros en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Los delincuentes contaban con información previa sobre la operación que iba a realizar la víctima.

El hecho ocurrió San Blas y Argerich, donde la víctima aguardaba que le abrieran la puerta de un edificio al que había acudido para concretar la entrega de dólares.

En ese momento arribaron dos ladrones a bordo de una moto y uno de ellos fue irectamente hacia el hombre para robarle el dinero que llevaba en una mochila.

"Dame los dólares”, le exigió el delincuente y la víctima arrojó el bolso al suelo .Sin embargo, el hombre se resistió y comenzó a forcejear con el asaltante, situación que derivó en una violenta golpiza.

El atacante lo golpeó reiteradamente en la cabeza, presuntamente con la culata de un arma de fuego, hasta hacerlo caer.

En medio de la agresión, los delincuentes se apoderaron de la mochila y de un sobre con dinero que había caído al suelo, tras lo cual escaparon en la moto en la que se movilizaban, dejando a la víctima con múltiples heridas.

Una vecina alertó al 911 tras escuchar los gritos, por lo que personal de la Comisaría Vecinal 11 A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar y asistió a la víctima, quien luego fue derivada para su atención médica.

Los investigadores sospechan que los autores del hecho actuaron con un dato previo, ya que fueron directamente hacia la mochila donde la víctima transportaba el dinero, en lo que se presume fue una emboscada.

Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo del doctor Togni, con la Secretaría del doctor Patrao, que dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales 11 para avanzar con las tareas tendientes a identificar y detener a los responsables.