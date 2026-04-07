Buscan a dos menores por el crimen de un joven que fue ejecutado de un balazo por la espalda

Un joven de 27 años fue asesinado de un disparo por la espalda en Villa Fiorito y, pese a haber sido herido de gravedad, alcanzó a concurrir al cumpleaños de su hija con la bala alojada en el cuerpo antes de fallecer horas más tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.23 de la madrugada en la intersección de las calles La Haya e Itatí, en una zona de basural a cielo abierto, donde la víctima se encontraba junto a dos hombres en situación de calle que revolvían residuos.

Según reconstruyeron los investigadores, en ese momento arribaron al lugar dos sospechosos a bordo de una moto, presuntamente menores de edad. Uno de ellos descendió del rodado, se dirigió directamente hacia el joven y efectuó un disparo que impactó en su espalda.

Tras el ataque, la víctima alcanzó a insultar al agresor mientras gritaba de dolor: “Guacho, te voy a matar”. Los atacantes se dieron a la fuga y permanecen prófugos.

La víctima fue identificada como Iván Ezequiel Merlo, quien contaba con antecedentes penales. Tras el ataque, se presentó por sus propios medios en una Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona, donde habría brindado una identidad falsa y luego se retiró sin completar la atención médica.

Siempre según las fuentes, posteriormente se dirigió al festejo de cumpleaños de su hija con la bala aún alojada en la espalda. Su estado se agravó con el correr de las horas y al día siguiente debió ser trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde finalmente falleció como consecuencia de la herida.

Los investigadores sospechan que el crimen pudo haber estado motivado por un conflicto previo y no descartan un ataque vinculado a una venganza.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso diversas medidas para dar con los sospechosos, quienes serían adolescentes.