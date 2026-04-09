Tenso cruce en redes entre Javier Milei y Manu Jove: el presidente llamó “estúpido”, “cavernícola” y “basura humana” al periodista

Un nuevo cruce en redes volvió a encender la polémica entre el Gobierno y el periodismo, a partir del duro posteo realizado por el presidente Javier Milei.

El mandatario apuntó con dureza contra el periodista Manu Jove, luego de que se viralizara un fragmento de su participación en un debate sobre la industria argentina.

"Dime que sos un estúpido sin decir que sos un estúpido. Aquí tenemos un cavernícola defensor del robo de los empresaurios ladrones", comenzó escribiendo Javier Milei en su cuenta de X (antes Twitter). Pero esto no quedó allí, ya que siguió.

"Según esta basura humana, está bien pagar el acero tres veces más caro, los neumáticos cuatro veces y la ropa 10 veces. Si no es un estúpido, es un corrupto", sentenció el presidente.

La respuesta de Jove:

El periodista juntó el guante y no dudó en contestarle al mandatario: "¿Corrupto o estúpido no fue lo que le dijo Diana Mondino, su excanciller, por su participación en el caso Libra? Lo mío en todo caso habilita algunas puteadas en Twitter, que son de hecho mi principal motivación para hacer todo lo que hago".

"Lo suyo, señor Presidente, le valió una causa judicial que lo va a acompañar durante un largo tiempo. Y ya que estamos: si no me va a decir ‘Manu Sobre’, no vuelva a molestar y dedíquese a seguir protegiendo a su jefe de Gabinete, que está bastante regalado. Aguante Quilmes", afirmó Jove molesto por el escrito del presidente.

Los dichos del periodista que molestaron a Milei:

“Quiero empresarios argentinos para las cosas argentinas. Prefiero un empresario nacional, aunque sea el mejor o peor, no me importa, que a Elon Musk. Siempre nos va a pasar esto”, afirmó previo al cruce el periodista. Y agregó: “Yo quiero que los argentinos tengan plata y no que los de afuera vengan a hacer plata en Argentina, es eso”.