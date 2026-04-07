Quiso entrar la moto a su casa para que no se la roben, se le trabó el acelerador y rompió todo

Una mujer se pegó el susto de su vida cuando su esposo ingresó con la moto a la vivienda, como hacía habitualmente para evitar robos, pero el vehículo se aceleró sin control y provocó importantes daños materiales.

El hecho ocurrió en una casa de Mar del Plata, donde el hombre intentó guardar la moto en el living, una práctica que realizaba de manera frecuente ante el temor a la inseguridad. Sin embargo, según relató, el acelerador se trabó y la moto no dejó de acelerar.

Fuera de control, el rodado derribó la puerta de ingreso, arrastró una bicicleta y continuó su recorrido hasta el living, donde impactó contra distintos muebles. Como consecuencia del violento ingreso, un televisor cayó al piso y quedó completamente destruido, además de registrarse otros destrozos en el interior del inmueble.

“¡Ay Dios mío, qué susto!”, exclamó la mujer al presenciar la escena, visiblemente conmocionada, mientras se cubría el rostro. De inmediato, intentó asistir a su pareja y le preguntó si había resultado herido. “Si no te hiciste nada, no pasa nada”, buscó tranquilizarlo.

Ell hombre le explicó que no logró frenar la moto debido a una falla en el acelerador. “Se me trabó, no la podía frenar”, sostuvo, mientras intentaba reacomodar la puerta dañada.

A pesar de la magnitud del incidente, no resultó herido, aunque los daños materiales fueron significativos. El hecho refleja, además, cómo la preocupación por la inseguridad lleva a algunos vecinos a resguardar sus vehículos dentro de sus viviendas, con los riesgos que ello puede implicar ante situaciones imprevistas.