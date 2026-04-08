Vio a dos hombres empujando una moto, mandó un mensaje clave por WhatsApp y frustró el robo

La Policía Municipal de San Miguel detuvo en las últimas horas a dos delincuentes que intentaron robar una moto en el barrio Sarmiento.

El hecho ocurrió en Argüero y Albarracín y fue denunciado a través de Ojos en Alerta por un vecino que vio a los dos hombres empujando la moto en una actitud sospechosa.

Al recibir el aviso, los agentes del Centro de Operaciones Municipal (COM) enviaron patrullas al lugar e iniciaron un seguimiento de los sospechosos con las cámaras de seguridad.

Finalmente, el personal policial interceptó a los hombres, recuperó la moto y detuvo a los dos delincuentes involucrados, que fueron puestos a disposición de la Justicia.

Ojos en Alerta es un programa de seguridad surgido en San Miguel en 2016, que conecta a los vecinos con el centro de monitoreo para alertar situaciones sospechosas, delitos o emergencias a través de WhatsApp.

Actualmente, esta herramienta cuenta con más de 100 municipios de Argentina adheridos y más de un millón de usuarios activos. Además, desde noviembre el programa es implementado en Florida, Uruguay, por lo que también crece internacionalmente.