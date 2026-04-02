Un auto “mellizo”, la sospecha por un robo y 55 mil dólares en la guantera

El lector de patentes lanzó una alerta inmediata: por Villa Lugano pasó un coche identificado en un robo ocurrido el pasado 24 de marzo. Con dicha información, policías motorizados iniciaron una persecución por la General Paz.

Al llegar a la altura de Villa Riachuelo lo detuvieron. El conductor, sumamente nervioso, confesó que no tenía ningún tipo de papeles. A su vez, los efectivos constataron que tenía una patente apócrifa y el número de motor adulterado, por lo que se trataba de un “auto mellizo”.

Al profundizar la requisa descubrieron que tenía 55.700 dólares en efectivo guardados dentro de una bolsa de nylon cuyo origen no pudo explicar.

Consultado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal 10, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini, Secretaría 20 del Dr. Fernando Pascual, se dispuso labrar actuaciones por averiguación de ilícito, la detención del conductor en carácter de incomunicado, secuestro del vehículo, el dinero hallado y el celular para su peritaje.