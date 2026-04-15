Colapsó la Ciudad de Buenos Aires: cortes de luz, calles inundadas y complicaciones para circular por las fuertes lluvias

Las intensas lluvias que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron inundaciones y anegamientos en múltiples barrios y localidades, generando serios inconvenientes en el tránsito y el suministro eléctrico.

En la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se acumuló un aproximado de 160 milímetros de agua en apenas tres horas, una cifra que superó el promedio habitual para todo el mes de abril. En Palermo y Belgrano, la cantidad de agua caída en ese breve lapso fue mayor que la esperada para el mes completo.

El fenómeno climático impactó especialmente en los barrios de Palermo, Belgrano, San Telmo, Almagro y San Isidro, donde numerosas calles permanecieron intransitables debido las inundaciones. Lo mismo sucede en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde Avellaneda y San Isidro están afectados por la gran cantidad de agua presente.

Además, el ingreso al puente Pueyrredón, uno de los accesos principales entre Avellaneda y la Capital Federal, se inundó completamente, lo que complicó el desplazamiento tanto de vehículos particulares como del transporte público. Incluso se registró un choque y un vuelco en Avenida General Paz y Panamericana, producto del asfalto resbaladizo por las lluvias.

En el barrio de Balvanera, en el cruce de las avenidas Corrientes y Pueyrredón registró un corte total de energía eléctrica, afectando a comercios y residentes de la zona en una de las esquinas más concurridas de la ciudad. En tanto, en varias zonas de la Avenida Libertador hay anegamientos.

Por su parte, la Avenida Hipólito Yrigoyen presentó demoras en el tránsito y grandes acumulaciones de agua, dificultando la circulación en uno de los corredores más transitados del sur. Los equipos de Emergencias y Defensa Civil intervinieron en distintos puntos para asistir a los vecinos y realizar tareas de desagote.

Cómo sigue el clima y recomendaciones a tener en cuenta:

Hasta el momento de publicar esta nota, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la persistencia de lluvias intensas en la región, ya que el AMBA se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes lluvias.

Las mismas continuarán durante todo el día y se esperan mayores caudales de agua durante esta mañana y en la noche, donde el pronóstico refiere a lluvias fuertes.

El organismo climatológico recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas históricamente vulnerables a los anegamientos. Las autoridades instaron a extremar precauciones ante posibles crecidas de arroyos y desbordes en zonas ribereñas.

Sin embargo, el panorama no parece mejorar, ya que el SMN informó que las precipitaciones continuarán mañana con menor intensidad. Y volverán durante el fin de semana, específicamente el domingo y con chaparrones.