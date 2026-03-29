Detuvieron el tirador de Recoleta: lo grabaron disparándole con un aire comprimido a una nena en la calle

De malla, remera y ojotas sentado en el balcón. A simple vista, parecía un jubilado más de la Capital Federal pasando el tiempo al aire libre. Sin embargo, varios vídeos registrados por vecinos demostraron lo contrario.

La Policía de la Ciudad allanó su departamento en Recoleta luego de que una vecina lo filmara disparándole con un rifle de aire comprimido a una nena y a otros peatones por la calle. Un segundo vídeo reveló como el agresor le tiraba frutas, piedras y otros objetos contundentes a quienes pasaban por abajo.

Las grabaciones también muestran cómo, luego de efectuar las agresiones, miraba los resultados y luego se escondía para no ser atrapado.

Al allanar su departamento, los efectivos se encontraron con habitaciones sucias, llenas de basura en el piso. Además, lograron secuestrar el rifle de aire comprimido y otra arma de fuego que tenía guardada, ambas con sus respectivas municiones. La Justicia, horas después de demorarlo, lo liberó.