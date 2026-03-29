Detienen a falso policía mientras simulaba un operativo para quedarse con droga

La Policía de la Ciudad detuvo en CABA a una persona que se hacía pasar por un efectivo de la PFA mientras simulaba un procedimiento para quedarse con droga que simuló comprar por redes sociales.

El detenido, de 46 años, ya había sido capturado en julio del 2025 luego de una investigación realizada por un robo con privación de la libertad en un falso allanamiento. En esa oportunidad, la Justicia Nacional Criminal y Correccional dispuso notificarlo y dejarlo en libertad.

La nueva detención ocurrió en Estados Unidos al 2700, donde personal de la División Investigaciones Comunales 3 que patrullaba la zona observó al supuesto uniformado exhibiendo un porta credencial con insignias policiales, utilizando un handy y portando esposas mientras demoraba a una pareja en la vía pública.

Al acercarse, los efectivos advirtieron que los elementos que utilizaba eran apócrifos y procedieron a interceptarlo. En ese contexto, uno de los miembros de la pareja involucrada manifestó que habían sido citados en el lugar a través de Marketplace para concretar una transacción.

Tras un cacheo en presencia de testigos, los agentes le secuestraron al falso policía credenciales apócrifas, equipos de comunicación, teléfonos celulares y esposas.

En tanto, la pareja tenía en su poder más de 500 gramos de marihuana, por lo que se presume que la operación en realidad estaba vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Por el hecho fueron detenidos el falso policía y la pareja, quienes quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Este: el falso agente imputado por usurpación de funciones públicas y la pareja por infracción a la Ley de Drogas.

Al momento de su detención, la policía reconoció a este falso agente, ya que en julio de 2025 lo había apresado luego de una investigación por un robo con privación de la libertad.

En esa oportunidad, junto a unos cómplices, ingresó a una vivienda apelando a un falso allanamiento, vistiendo ropas de la Policía Federal Argentina y se llevó dinero en efectivo y cigarrillos “vaper” de marihuana.

Tras una investigación en 2025, se logró el allanamiento en su casa donde se hallaron gorras y credenciales con logos de la PFA, chalecos tácticos, esposas, bastones, equipos de comunicación, posnets, dispositivos electrónicos y el automóvil Fiat Punto bordo utilizado por la banda.