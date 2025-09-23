”Milei tiene mi respaldo completo para la reelección”: Trump apoyó a su par argentino quien le agradeció la “amistad y gesto extraordinario”



El presidente de los Estados Unidos volvió a mostrar su respaldo a Javier Milei en el inicio de la reunión bilateral que mantienen ambos mandatarios en Nueva York.



La alianza con los Estados Unidos se tornó un sostén fundamental para la Casa Rosada en las últimas horas. Luego de varios días de incertidumbre financiera por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro publicado ayer permitió que el dólar bajara 140 pesos, se recuperaran bonos y acciones, y hubiera un fuerte descenso del Riesgo País, que había llegado a orillar los 1500 puntos.



“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, escribió Trump en la red social Truth, donde suele expresarse habitualmente.



Y continuó: “Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto“.



“Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, desarrolló.



“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!“, cerró.



El mandatario argentino arribó de madrugada a New York acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Luis Petri, a cargo de la cartera de Defensa. El canciller Gerardo Werthein ya se encontraba en Manhattan.



"Hace un año que no veo a Milei, pero siempre estoy a disposición para ayudar”:



En un contexto de turbulencia política y económica, sin diálogo con Javier Milei y con dirigentes que ya no ocultan sus críticas por diferencias ideológicas, como Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, Mauricio Macri reapareció para encabezar un encuentro en el que impulsó a todos los candidatos del PRO que competirán en octubre.



“Es un momento para ser muy prudentes”, indicó el ex mandatario en un breve diálogo con la prensa minutos antes de las 10 de la mañana, cuando llegó a la sede partidaria. “Nunca fui de los que creyeron que ‘cuanto peor, mejor’”, enfatizó antes de ingresar al lugar de reunión.



Macri, que amplió su mirada sobre la campaña y el momento del país: “La idea es llevar las ideas del cambio, en las que siempre hemos creído”, comenzó su declaración. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, el Gobierno está enfrentando un desafío cambiario, pero tiene un equipo económico que entiende cómo sortear esta dificultad”, enfatizó.



Al ser consultado sobre si esta dispuesto a reunirse con Milei, respondió: “Sí, hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”.



Finalmente se refirió al respaldo que el gobierno de Donald Trump le dio a Milei: “El apoyo que le ha dado el gobierno americano ayer ha sido muy impresionante, es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa”, concluyó.