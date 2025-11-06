Quiso robar una camioneta, forzó la cerradura y no pudo abrir la puerta: tardó tanto que lo detuvieron

Un delincuente fue detenido en la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, luego de intentar robar una camioneta Peugeot Partner estacionada en la calle.

El hecho ocurrió en la intersección de Ingeniero Huergo y San Martín, cuando el ladrónencapuchado intentó forzar las cerraduras del vehículo con una herramienta cortopunzante. Primero lo hizo del lado del acompañante y luego del conductor, sin lograr abrirlo.

El accionar del sospechoso fue detectado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operaciones Municipal (COM), cuyos operadores alertaron de inmediato a la Policía local y a personal de Protección Ciudadana.

Gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, el hombre fue reducido en el lugar y trasladado a la Comisaría 2da. de Los Polvorines, donde quedó a disposición de la Justicia.