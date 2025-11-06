Macabro robo en el cementerio: ladrón de tumbas fue detenido gracias a las cámaras con inteligencia artificial

Un ladrón de tumbas fue capturado gracias a la Inteligencia Artificial mientras robaba piezas de las lápidas en el cementerio de Olvios, en Vicente López.

El cementerio cuenta con un anillo de seguridad de cámaras 360° con Inteligencia Artificial, que videovigilan todo el perímetro y son monitoreadas desde ESCUDO, la nueva central de monitoreo municipal. Gracias a esto, la patrulla municipal logró detener in fraganti al delincuente.

El hecho comenzó cuando una de las cámaras de 360° del cementerio, gracias a las analíticas de IA incorporadas en el sistema, detectó dentro del perímetro a un individuo que saltaba desde el paredón hacia la calle, sobre el ingreso peatonal de Pelliza.

A partir de esta primera alerta, los agentes de monitoreo de ESCUDO informaron la descripción de este “saqueador de tumbas”. Se tratata de un hombre de contextura delgada, vestido de negro y con una remera amarilla abajo, que hurtaba una chapa sustraída de una lápida.

Rápidamente, se inició el seguimiento a través de las cámaras de seguridad en la vía pública, identificando la ubicación exacta del delincuente en tiempo real en Pelliza y Rosetti.

Con toda la información a disposición, la Patrulla Motorizada de Vicente López logró detenerlo en la intersección de la calle Bellocq, a unos metros del lugar, y lo trasladó a la comisaría más cercana, para que quienes descansan en el Cementerio de Olivos puedan, gracias al monitoreo y la tecnología del municipio, hacerlo en paz.