"Cuando ganaron le mandé un mensaje": José María Listorti reveló su amistad con Karina Milei



José María Listorti fue el nuevo invitado especial de Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini. El ambiente se fue poblando de anécdotas y confidencias y en medio de la charla el humorista contó que compartió la escuela con Karina Milei.



El presidente de la Nación Javier Milei y su hermana, secretaria general de Presidencia, compartieron sus años de adolescencia con él. Los tres fueron alumnos del Cardenal Copello, una secundaria católica ubicada en el corazón del barrio porteño de Villa Devoto. En particular, Listorti fue compañero de curso de Karina Milei, pero también recuerda al presidente, quien, al tener dos años más, estaba dos grados más arriba que su hermana y el ex comediante de "Video Match".



No es la primera vez que Listorti habla de su relación con los Milei. En marzo de 2024 el presidente visitó el colegio Cardenal Copello, y el comediante se hizo presente también, entre otros ex alumnos. "Fue una familia tan buena los Milei que nosotros los elegimos a los padres para que fueran acompañantes nuestros en el viaje a Bariloche”, aseguró en esa oportunidad José María Listorti.



Además, contó cómo era Karina en la secundaria: “Ella como compañera era divina. No era brava para nada, era tranquila en el aula. Sí le encantaba estar en la casa. Vivía enfrente del colegio. Íbamos a la casa seguido".



También relató que fue a la fiesta de 15 de Karina Milei, y reveló intimidades sobre el evento: "Javier bailaba muy bien: él admiraba mucho a Mick Jagger y bailaba arriba de los parlantes imitándolo".



"Somos privilegiados por trabajar de lo que amamos:



El actor abrió sus recuerdos al público y recordó el valor de no perder de vista los sueños adolescentes.



La emoción creció cuando el invitado compartió su reflexión. “Mirá, el otro día cumplimos dos mil programas en la radio, y una de las cosas que dije al final es que cuando uno se marea empieza a pensar en el pibe de dieciséis años que hubiese pagado por estar en una radio como la Pop, le hubiese encantado hacer un teatro como el Rex...”.



“Y entonces, cuando me empiezo a cansar o empiezo a fastidiarme, me retrotraigo y pienso en ese pendejo de dieciséis años que hubiese pagado por estar. Me pasó cuando hice la película, que viste que hacer cine a veces es un embole porque tenés que estar esperando dos horas y a lo mejor te citan y estás sentadito ahí. Y en un momento me estaba por fastidiar y dije: ‘¿Por qué me voy a fastidiar? Si estoy haciendo lo que me gusta’”.



Finalmente, el humorista se animó al reto de Pergolini quien le mostró fragmentos de la película Volver al futuro y tenía que adivinar datos concretos del film. Respondió claramente todos correctos.