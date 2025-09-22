Grave denuncia de Fernanda Iglesias sobre Jésica Cirio: un edificio de 28 pisos en Lomas de Zamora y la búsqueda del “blindaje” mediático

En principio, Fernanda Iglesias apuntó en el programa de streaming “Border” que “Jesica Cirio le ofrece plata a los periodistas para que no hablen. De hecho, me ofreció a mí. Me ofrecieron plata para que no hable de ella. No ella directamente, sino a través de un intermediario”.

Según la periodista, Cirio tendría personas que contactan a los periodistas del medio y, por medio de las mismas, pide que no se hable de ella en la pantalla chica. Incluso, Iglesias se refirió a la persona que la contactó a ella.

“Ese intermediario es una persona que trabaja en el medio y que yo conozco hace mucho tiempo”, comentó. Luego, la periodista mostró su indignación ante el caso que respecta a Jesica Cirio: “Es increíble que todavía no haya sido procesada por estas cosas que surgen. Esconde detrás un montón de cosas que me han contado mucha gente. Sobre todo, en Lomas de Zamora”.

Los negocios ocultos que tendría Jesica Cirio

Durante la entrevista, Iglesias informó sobre los negocios ocultos que haría Jesica Cirio lejos del medio: “Cuando ella se casa con Insaurralde (Martín), ya venía de hacer sus chanchullos, pero en Lomas de Zamora, ella ahí empieza a enriquecerse muchísimo”.

En este sentido, la periodista profundizó más en el tema y dio nombres para destacar la veracidad de los hechos: “Ella (Jesica Cirio) tiene una sobrina que se llama Priscila, y Priscila tiene un hermano que le dicen Nahuel. Ellos se empiezan a dedicar a la construcción de edificios. De hecho, hay dos edificios, uno se llama Priscila y otro Priscila dos".

Durante el mismo relato, Fernanda Iglesias cuestionó: “¿A qué punto llega la impunidad y el delirio de esta gente?“. También, la periodista se refirió a los negocios bajo perfil que Jesica Cirio habría hecho en Temperley: “Un edificio que se construyó hace varios años, en la época de Insaurralde en la Avenida Almirante Brown, una zona de casas bajas, 28 pisos. Lo que me dicen es que Jésica habría intercedido para conseguir este permiso”.

“Esto se construye con una especie de penthouse que es un departamento que tiene dos pisos y en el 27 vos tenes todo el departamento y arriba está la terraza con un tobogán (y muestra una foto donde también se puede ver una pileta de natación)”, detalló.

Y afirmó: “Esto es una locura. Quién puede permitir eso, sólo la intendencia de Lomas de Zamora a cargo de Insaurralde”.

“Una especie de campo de Pablo Escobar, con animales exóticos”, también mencionó Iglesias al referirse a otro negocio de un socio que involucra a la modelo.

Por último, Fernanda Iglesias habló del entorno de Jesica Cirio: “Hablé con una persona que ya no la quiere, supo quererla, pero ya no la quiere. Ella o te manda la SIDE (La Secretaría de Inteligencia de Estado) o te inventa una causa. Y a esta persona que me contó, le inventó una causa”.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde fueron pareja, con una hija en común, y estuvieron juntos por diez años, hasta su separación en junio de 2023, poco después de que estallara el escándalo del "YateGate", donde se vio al político en un lujoso yate con otra mujer. A principios de 2025, se desató una investigación judicial contra Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, lo que vinculó a Jésica Cirio, quien también fue llamada a declarar. A pesar de los rumores, Cirio afirmó públicamente que ella "no tiene relación con él" y que su enfoque está en su actual pareja y en su vida actual.