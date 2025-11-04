Entró a robar a un kiosco, amenazó a la empleada y le disparó a la cabeza: se salvó de milagro

Una empleada de un kiosco de José C. Paz se salvó de milagro luego de que un delincuente le disparara a la cabeza durante un violento asalto.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la avenida Presidente Perón al 4700, cuando un hombre armado ingresó con fines de robo y amenazó a la trabajadora.

“Dame el teléfono”, le exigió mientras le apuntaba directamente con un arma de fuego y, sin vacilar, efectuó un disparo que no le pegó a la víctima de casualidad.

Aterrorizada, la víctima se refugió en el fondo del local mientras gritaba “¡Tomátela, ay, salí!”. El asaltante, lejos de huir, pasó del otro lado del mostrador, vació la caja registradora y se llevó cigarrillos y bebidas alcohólicas antes de escapar.

Vecinos de la zona reconocieron al sospechoso a través de las redes sociales, donde se viralizaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.



Se trata del mismo delincuente que un día antes, y con la misma ropa, había asaltado un almacén en San Miguel, donde también disparó dentro del local para intimidar al comerciante y llevarse de todo como si estuviera de compras.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de avenida Gaspar Campos y Marcos Sastre, cuando los asaltantes ingresaron rápidamente y amenazaron al comerciante con un arma de fuego.

Los agresores realizaron un disparo intimidatorio contra el piso para amedrentar a la víctima y luego le sustrajeron la recaudación del día, además de varios productos de las góndolas y heladeras que guardaron en mochilas.