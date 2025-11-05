Trepó un paredón para entrar a una casa, se llevó un bolso con tres computadoras y cometió un error increíble

Un joven delincuente fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas luego de trepar un paredón para ingresar a una vivienda y robar un bolso con tres computadoras.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona de las calles Guayaquil y Storni, cuando el sospechoso, actuando solo y al estilo “Hombre Araña”, logró escalar un muro e ingresar a una casa particular.

Una vez dentro, sustrajo un bolso que contenía netbooks y herramientas de trabajo. Tras el robo, el joven escapó saltando nuevamente hacia la vía pública, pero cometió un error que permitió su rápida captura: se detuvo a revisar los objetos sustraídos sobre un banco de madera en la vereda, sin advertir que era seguido por las cámaras de seguridad del Centro Operativo Municipal (COM).

El sistema de monitoreo alertó de inmediato a los móviles policiales, que montaron un operativo cerrojo en la zona. Minutos más tarde, el sospechoso fue interceptado en la esquina de José Ingenieros y Guayaquil, donde fue arrestado y se recuperaron los elementos robados.