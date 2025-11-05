“Ya nos robaste y querés meterte de nuevo": una familia vivió una madrugada de terror

Una familia de Balcarce vivió momentos de pánico durante la madrugada al advertir que varios delincuentes intentaban ingresar a su vivienda trepando por el paredón del patio trasero. Los gritos de los propietarios lograron frustrar el intento y poner en fuga a los asaltantes.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 8, entre 27 y 29, cuando los moradores observaron desde una ventana cómo los ladrones escalaban el muro perimetral con fines de robo.

“¡Ya nos robaste una vez y querés meterte de nuevo, llamen a la policía!”, se escuchó gritar a uno de los integrantes de la familia, mientras los ladrones huían del lugar.

Las víctimas reconocieron a uno de los delincuentes que dos semanas atrás había ingresado a la propiedad, de donde se llevó varios objetos de valor tras un forcejeo con el dueño de la casa.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del nuevo intento de robo y las imágenes ya fueron aportadas a la policía para su análisis.

Lorena, una de las víctimas, expresó su preocupación por la reiteración de los hechos y afirmó que los sospechosos estarían identificados, aunque hasta el momento no se concretaron detenciones.

“Vivimos con miedo. Sentimos que no podemos estar tranquilos ni un minuto. Ya sabemos quién fue el que nos robó y volvió con otros para intentar entrar otra vez”, señaló.