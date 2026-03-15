Manejó a contramano durante 6 kilómetros por la Panamericana y casi provoca una tragedia

Una mujer que se desorientó al volante manejó su auto a contramano durante unos seis kilómetros por el carril rápido de la Autopista Panamericana y provocó un amplio operativo policial que terminó con un choque y varios heridos, aunque sin lesiones de gravedad.

El episodio comenzó en la subida de la colectora norte y Chiclana, cerca de la empresa Holcim, cuando automovilistas que circulaban en el sentido correcto se encontraron de frente con un Toyota Corolla que avanzaba en dirección opuesta.

Ante la peligrosa maniobra, se dio aviso a las autoridades y en pocos minutos patrulleros policiales y móviles de seguridad vial del municipio montaron un operativo para intentar detener la marcha del vehículo.

Según informaron fuentes del procedimiento, la conductora no respondía a las señales de los efectivos ni a los gritos de los automovilistas y tampoco intentó detenerse o desplazarse hacia la banquina, por lo que continuó circulando a contramano por el carril rápido.

Durante el seguimiento, que se extendió por unos seis kilómetros, casi una docena de móviles participaron del operativo cerrojo para interceptar el auto.

El momento más crítico se registró a la altura del kilómetro 70, donde uno de los patrulleros que formaba parte del operativo chocó contra una camioneta Toyota Hilux 4x4. El impacto fue violento y provocó que se activaran los airbags del vehículo.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta fue asistido por personal médico, mientras que los efectivos involucrados también fueron trasladados a un hospital de la zona para su control, aunque ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Finalmente, los policías lograron interceptar el Toyota Corolla y detener a la conductora a la altura de Schinoni y colectora sur.

La mujer se encontraba desorientada al momento del hecho. El test de alcoholemia que se le practicó dio resultado negativo y los investigadores creen que no supo cómo retomar el sentido correcto de circulación.