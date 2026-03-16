Indignante: una pareja le robó el celular a un hombre en silla de ruedas

Una pareja fue detenida luego de robarle el celular a un hombre con discapacidad que se movilizaba en silla de ruedas en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre, en un hecho ocurrido a plena luz del día y que quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El episodio se produjo en la intersección de las calles Alvear y Catamarca, donde un hombre y una mujer interceptaron a la víctima en la vereda y, tras arrojar su teléfono al piso, se lo sustrajeron antes de escapar corriendo del lugar.

De acuerdo con las imágenes del sistema de videovigilancia, los sospechosos —entre ellos una mujer que se encontraba descalza— quedaron registrados mientras cometían el robo y emprendían la fuga por la zona.

Tras el asalto, el propio damnificado pidió ayuda y dio aviso inmediato a través de un Tótem de Seguridad Inteligente (TSI), desde donde se comunicó con los operadores del centro de monitoreo.

“Ayuda, por favor. Se fueron corriendo para el lado de Catamarca y doblaron por San Martín”, alertó el hombre, mientras que desde la central le confirmaron que el operativo para dar con los sospechosos ya se encontraba en marcha.

Con esa información y el seguimiento de las cámaras municipales, agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones.

En medio de la huida, los delincuentes fueron interceptados a pocas cuadras del lugar del hecho, donde finalmente fueron reducidos y detenidos por el personal de seguridad.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar el teléfono celular sustraído, que fue restituido a la víctima, mientras que los acusados fueron trasladados a la comisaría correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.