Un delivery esperaba para entregar un pedido y le robaron la moto

Un repartidor fue asaltado por cuatro delincuentes que lo emboscaron mientras aguardaba en la puerta de una vivienda para entregar un pedido y le robaron la moto, en un hecho ocurrido durante la madrugada del viernes en Córdoba.

El episodio tuvo lugar cerca de la 1 en la esquina de las calles 25 de Mayo y Méjico, en el barrio General Paz ,cuando la víctima permanecía en la vereda a la espera de que el cliente saliera a recibir el envío.

Según se observa en la secuencia del hecho, cuatro ladrones a bordo de dos motos irrumpieron de manera violenta por la calle Méjico y rodearon al trabajador, en un típico ataque de modalidad “motochorro”.

Al advertir la situación, el repartidor optó por escapar corriendo al verse superado en número y sin posibilidades de defenderse, mientras los asaltantes se apoderaban del rodado que utilizaba como herramienta de trabajo.

Los delincuentes no solo le sustrajeron la moto, sino que también se llevaron la mochila térmica utilizada para las entregas, y huyeron rápidamente por la calle 25 de Mayo.

Hasta el momento no se informó sobre detenidos, en tanto se analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del robo.