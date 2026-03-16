Con una mínima que en abril llegará a $380.286, la canasta básica de los jubilados subió a $1.824.682

La canasta básica del jubilado ya se elevó a $1.824.682, un aumento de $310.608 equivalente a una suba del 20,51% con relación a los $1.514.074 del mes de octubre del año pasado, según los datos de la Defensoría de la Tercera Edad que realiza este relevamiento cada 6 meses.



Estos valores surgen de un relevamiento en los centros urbanos del país, en donde viven más personas mayores.



Se hace en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario. Y ratifican la situación de precariedad y vulnerabilidad de millones de jubilados y pensionados.



Esta medición incluye gastos de vivienda como el mantenimiento de un inmueble propio o el alquiler y la vida de adultos mayores en pensiones.



El rubro insumos de farmacia y medicamentos contempla una variedad de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado, aclaró con la prensa el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

Más detalles del informe:



El estudio señala que se trata de “una historia que se repite. Una canasta básica de $1.824.682 en un contexto en el que más de cuatro millones y medio de jubilados perciben por todo concepto $430.000 y casi un millón de personas con discapacidad $328.000.

Esos valores incluyen el bono de hasta $70.000 que, actualizado, debería ser de casi el triple ($190.000). Y no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo.



"Esos valores llevan a que tengan que proveerse de la subsistencia trabajando hasta que la salud se lo permita o mendigando subsidios, comida, medicamentos", dijo Semino. Y agrega que "las personas mayores sufren una triple crisis: alimentaria, sanitaria y habitacional, tal como se viene denunciando desde la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría".



De los $1.824.682, los gastos de alimentación insumen $410.640 (23%), insumos de farmacia y medicamentos $503.600 (28%), vivienda $360.150 (20%) y limpieza $116.008 (6%), entre otros.

En el rubro medicamentos, incide que el PAMI amplió los remedios de venta libre (sin descuentos) y redujo los porcentajes de descuento sobre los medicamentos recetados, considerando el descuento de la obra social del jubilado.



En tanto, el aumento mensual de los haberes toma la inflación de los dos meses anteriores, pero no es igual para todos: unos 4,5 millones de jubilados y pensionados reciben aumentos menores, por el congelamiento desde marzo 2024 del bono de hasta $70.000. En este mes de marzo el bono sigue congelado y en el Presupuesto 2026 no hay ninguna referencia a un incremento del bono.



A su vez, el ajuste solo por inflación mantiene los haberes en los deprimidos valores actuales de por vida, aunque crezca la economía, los salarios o la recaudación tributaria.