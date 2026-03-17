"Si los políticos no rinden, los tendríamos que poder rajar como en cualquier otro laburo", la reflexión de Luciano Cáceres

En el marco de una entrevista donde habló de su carrera profesional y la obra que protagoniza en el Teatro San Martín, “Paraíso”, el actor Luciano Cáceres se metió de lleno en la política y opinó también sobre el rol del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en el mundo audiovisual.

“Yo tengo un desencanto hace rato con la política, obviamente no comparto y siento que cualquier otro laburo si no rendís, te echan. Me parece que es hora que si los políticos no cumplen con lo que prometen, afuera”, afirmó el actor.

Y señaló: “Esto para todos los colores y partidos”.

En la misma línea, explicó: “Llega un momento de por qué se les permite tanta libertad y tanto hacer lo que tengan ganas y nadie les pide el rendimiento como en cualquier otro laburo. Yo si no vendo entradas, la obra baja”.

El cierre del INCAA:

Cáceres compartió una anécdota: “Hace un año que estaba cambiando unos caños y fui al sanitarista y un señor me agarró ahí cuando me vio todo manchado me dijo ‘che qué loco no, están cerrando el INCAA y tenes que laburar’”.

Y agregó: “Como si viviéramos del INCAA, obviamente lo necesitamos activo para que la industria audiovisual también lo esté y contar nuestras historias, nuestra idiosincrasia y que haya lugar también para nuevas generaciones”.



El “acento argentino”:

En otro tramo de la nota, contó que “En España garpa mucho el acento argentino. En Barcelona te piden que les hablen. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, las condicionadas eran dobladas al español. Si yo pienso en un acento español, pienso en las películas condicionadas que veía de adolescente”.

El unipersonal “Paraíso”:

Luciano Cáceres protagoniza Paraíso, un unipersonal escrito por la dramaturga española Inmaculada Alvear y dirigido por Ignacio Rodríguez de Anca.

La obra cuenta la historia de un empresario que, tras recibir un trasplante de corazón, comienza a experimentar deseos, recuerdos y emociones que lo enfrentan con su identidad, sus prejuicios y su forma de entender el mundo. La pieza se presenta en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín hasta el 29 de marzo.

“Se agotaron todas las funciones hasta el final, estamos muy felices”, afirmó el actor. Y agregó: “A los 20 años trabajé en el San Martín y ahora que vuelvo me hace muy feliz, es una ciudad teatral muy potente, precios módicos”.