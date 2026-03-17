Causa $LIBRA: Mahiques dijo que es “imprudente” culpar a Milei de un delito y cuestionó a los diputados que “hablan con tanta liviandad”

Juan Bautista Mahiques, calificó de "imprudente" culpar a Javier Milei de algún delito vinculado al cripto escándalo $LIBRA. El ministro de Justicia, dijo que los diputados que forman parte de la comisión que investiga el caso "hablan con tanta liviandad".

"Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber estado ni siquiera imputado en una causa, y más cuando se trata del Presidente, me parece imprudente", consideró el funcionario en una entrevista.

"Me sorprende que tan a la ligera se sostenga que el Presidente es culpable de tal, cual delito cuando en realidad el único funcionario que tienen facultades para imputar a alguien es un fiscal", continuó Mahiques.

En la misma línea, el ministro planteó que "el proceso de condena de una persona es un proceso complejo en el que intervienen varios magistrados", en el que hay "varias instancias hasta que la condena eventual queda firme" y que "recién ahí alguien puede decir que tal o cual persona es culpable de tal o cual delito". "El único poder del Estado que tiene las facultades para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial", insistió.

El contexto de la defensa:

Las declaraciones de Mahiques llegan tras la revelación de chats y llamadas telefónicas entre el empresario Mauricio Novelli y funcionarios del Gobierno en las horas posteriores a que Javier Milei publicara en X un mensaje promocionando la criptomoneda $LIBRA, y el hallazgo de un borrador que daría cuenta de un pago millonario para el Presidente por su difusión. Luego de trascender a la prensa, este lunes diputados de la oposición pidieron reactivar la comisión que investigaba el escándalo en el ámbito de la Cámara baja y apartar de la investigación al fiscal Eduardo Taiano.

Consultado sobre un supuesto contrato de 5 millones de dólares que habrían acordado entre Novelli y Milei por la difusión de $LIBRA, el ministro dijo: "No hay absolutamente ninguna prueba que acredite que eso es cierto". Además, insistió que se trata de "algo que trascendió en los medios" y subrayó que desconoce el expediente.

Sobre los chats y llamados telefónicos revelados en los últimos días que vincularían a funcionarios del Gobierno con el empresario Mauricio Novelli, Mahiques dijo estar al tanto "de las noticias periodísticas". Al respecto, el ministro de Justicia destacó que existen dos causas en trámite relacionadas con la criptomoneda.

"La realidad es que hay una causa en la que se está investigando el caso $LIBRA y hay otra causa que se está investigando la filtración de información que salió de un organismo, de una secretaría de la Procuración General de la Nación", declaró.

Tal como sostuvo Mahiques, "una persona que no estaba autorizada a acceder a este expediente, a este archivo, habría sacado información y la habría dado a otra persona".

"Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron se metió en un expediente que no debería haberse metido. Puede que si pasó esto no se haya cuidado la cadena de custodia. Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado ese archivo", explicó.

También, insistió: "Yo no sé qué pueden haber adulterado y qué no. Yo no puedo hablar de las denuncias que salieron si no sé si no fue adulterado el archivo”. Y, una vez más, pidió "dejar trabajar a la Justicia".

"Yo confío en la justicia, yo vengo de ahí. Hace un gran trabajo", afirmó Mahiques en el cierre de la nota. "También confío en el Presidente. Soy ministro de Justicia de su Gobierno, cómo no voy a confiar", agregó.