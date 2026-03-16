Dispararon 30 veces contra la casa de un policía y mataron a la madre de 64 años

Una mujer de 64 años fue asesinada de un disparo en la espalda al quedar en medio de un tiroteo originado en una pelea vecinal en la localidad bonaerense de Villa Diamante, partido de Lanús.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ucrania y San Vladimiro, donde efectivos del Comando de Patrullas Lanús acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Un nene quedó en medio de una lluvia de balas mientras estaba con su familia en la vereda, dispararon más de 30 veces contra la casa del policía. Un balazo perforó la ventana de la vivienda y mató a la madre del efectivo de un disparo en la espalda mientras estaba durmiendo en la habitación de la planta alta. La víctima fue identificada como Blanca Alba Fuensalinas, vivía en Catamarca y estaba de visita.

En el video de las cámaras se ve el momento en que los familiares del policía estaban en la vereda y al desatarse el tiroteo la madre desesperada toma en brazos a su hijo para meterse en la casa y quedar a resguardo.

Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), quienes indicaron que varios individuos efectuaron disparos hacia la vivienda de un policía, en cuyo interior se encontraba la madre.

Como consecuencia de los disparos, la mujer recibió un balazo en la espalda y fue trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Evita de Lanús, donde falleció poco después a raíz de la gravedad de la herida.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el ataque se produjo en el marco de un conflicto previo entre familiares de un efectivo policial y un grupo de personas que se encontraban en una plaza cercana. Según testimonios recogidos en la zona, la discusión verbal habría escalado hasta que uno de los involucrados amenazó con regresar armado.

Siempre según las fuentes, al concretarse el enfrentamiento se efectuaron múltiples disparos, e incluso el hijo polcía de la víctima disparó con su arma reglamentaria.

En el lugar del hecho, los peritos secuestraron vainas servidas y dos motocicletas presuntamente utilizadas por los agresores, una de ellas vinculada a un hombre identificado como Joel Víctor Martínez, mientras que la otra estaría registrada a nombre de una mujer con domicilio en Lanús.

Asimismo, fueron incautadas las armas de fuego utilizadas por el efectivo policial y un familiar suyo, con el objetivo de determinar su eventual participación en el hecho.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que dispuso la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima y ordenó diversas medidas para identificar a los autores de los disparos.