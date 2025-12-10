¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Una casa de electrodomésticos de barrio fue víctima de un violento golpe comando a mano de tres delincuentes

Robaron bolsas llenas de mercadería. Un cómplice los esperaba en un auto, cargaron los productos en el baúl y escaparon.

Por Redacción

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 07:28

Cuatro delincuentes armados y encapuchados asaltaron un local de electrodomésticos en la localidad de Llavallol, donde amenazaron a la empleada con armas de fuego, la obligaron a tirarse al piso y se llevaron bolsas repletas de mercadería antes de escapar en un auto Volkswagen Vento.

El hecho ocurrió sobre la calle Dávila cuando los asaltantes detuvieron el vehículo frente al comercio y tres de ellos ingresaron a punta de pistola. Según las cámaras de seguridad privada, los ladrones actuaron con extrema violencia, provocaron destrozos y redujeron a la empleada, quien entre lágrimas les suplicaba que se detuvieran. “Todos boca abajo o disparo”, gritó uno de los delincuentes durante el ataque.

Mientras la víctima permanecía en estado de shock, los tres delincuentes cargaron electrodomésticos en bolsas y las llevaron hasta el auto, donde un cuarto cómplice permanecía al volante para facilitar la huida.

Tras el robo, los ladrones escaparon a gran velocidad y son intensamente buscados por personal de la comisaría local, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD