Los docentes de las escuelas porteñas deberán usar huella digital desde el 2026 para marcar el presentismo

Quedó oficializado el control del presentismo de los docentes en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo dicta una resolución firmada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que se aplicará a partir del comienzo de clases del año 2026.

El presentismo se controlará mediante la huella digital que registrará el ingreso y egreso del docente en establecimientos educativos estatales. Los profesionales tendrán tiempo hasta el 22 de diciembre para registrar su huella en el sistema.

Según información del Gobierno de la Ciudad, el nuevo sistema digital busca agilizar y transparentar el control de asistencia, conforme a la creación del Registro Digital de Asistencia.

Desde el Gobierno porteño indicaron que este será el único mecanismo válido para registrar el ingreso y egreso del personal docente en los establecimientos educativos, donde ya fueron instalados los dispositivos homologados. La medida también alcanza al personal no docente.

“Se firmó la resolución para que desde el próximo ciclo lectivo ingreso y egreso de todos los docentes sea registrado exclusivamente con huella digital. Dejamos atrás el libro de firmas en papel y pasamos a un sistema ágil, transparente y unificado”, aseguró al respecto el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Por su parte, el secretario general de UTE Capital, Alejandro Brecciaroli, también se refirió al tema: “No tenemos conflictos con el control de asistencias, con poner una huella digital. La sobrecarga laboral a partir de las plataformas digitales aumentó considerablemente”.

Y continuó: “A nosotros no nos paga nadie las horas extras que trabajamos desde nuestras casas. Nos vamos a oponer si los trabajadores se ven perjudicados por este tema. No queremos que se nos perjudique en el sueldo esto”.

“Lo que decimos es que las plataformas, como esta, funcionen, porque cuando tenemos que justificar una licencia, no nos reconocen los días o perdemos el día si falta algún dato”, sentenció.

Y finalizó: “No están las condiciones dadas para discutir una reforma laboral, cuando mucha gente pierde el trabajo”.

Actualmente, el 99% de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con el dispositivo necesario para el registro de huella digital. La recolección de datos biométricos, implementada por los ministerios de Educación y Hacienda, deberá completarse antes de concluir el ciclo lectivo 2025.

En tanto, más de 28 mil docentes, que representan la mitad de la nómina, ya están enrolados en el sistema. Otros 15 mil utilizan los dispositivos en período de prueba. Para completar el proceso, se instalarán postas de atención que funcionarán hasta el 22 de diciembre.

El gobierno porteño resaltó que el sistema permitirá modernizar el área administrativa mediante la sustitución gradual de los registros en papel, habilitar registros en tiempo real que facilitan auditorías y el control de presentismo, y mayor eficiencia en las liquidaciones. En ese sentido, permitirá aplicar altas y bajas con mayor precisión.

En tanto, la medida implica la homologación técnica debido a que únicamente se utilizarán dispositivos y sistemas certificados por la Subsecretaría competente. También tendrá impacto en la liquidación de haberes, ya que se incorporarán pautas para el cálculo del adicional salarial docente y del adicional por asistencia, beneficios que el sector docente considera de gran importancia.

La resolución establece un protocolo para el caso de que los dispositivos no funcionen, por el cual las autoridades de cada escuela deberán notificar a la Dirección General de Planificación y Control Operativo.

En caso de daño intencional, la resolución abre la posibilidad a la investigación.