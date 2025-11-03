Retiró a su madre de 76 años de la clínica sin el alta, amenazó al personal y destrozó todo con un fierro

Un violento episodio se registró en el Instituto Médico Platense cuando un hombre retiró por la fuerza a su madre de 76 años sin contar con el alta médica, amenazó al personal de salud y destruyó el hall de ingreso a golpes con una llave cruz.



El hecho ocurrió el viernes por la noche, minutos antes de las 21, en la sede del Instituto ubicado sobre calle 51 al 300 y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El agresor irrumpió en estado de alteración y se llevó a su madre sin la autorización de los médicos. El hombre vociferaó amenazas e intimidaciones hacia los trabajadores del establecimiento.

En medio del ataque de furia, tomó un fierro con el que rompió los vidrios de la entrada principal y causó destrozos, lo que generó pánico entre pacientes y empleados que se resguardaron en los pasillos del edificio.

“¡Andate, tu vida corre peligro!”, amenazó a los gritos a uno de los médicos para que se alejara del lugar, según relataron testigos.