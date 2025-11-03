Un chico de 17 años fue asesinado con un cuchillo de una puñalada por un menor de 16

Una pelea entre dos adolescentes frente al Casino de Necochea terminó en tragedia cuando uno de ellos, de 16 años, atacó con un cuchillo y mató de una puñalada en la ingle a Bautista Coronel, de 17. La violenta secuencia fue registrada en varios videos por un grupo de jóvenes que presenciaban la escena sin intervenir, mientras alentaban a los contendientes.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del viernes, en la avenida 2, a pocos metros del estacionamiento del complejo. Según los investigadores, la disputa comenzó a golpes y derivó rápidamente en un enfrentamiento con armas blancas. En medio del forcejeo, el agresor extrajo un cuchillo y le provocó una herida letal a la víctima, que cayó desplomada ante la mirada de los testigos.

Los registros fílmicos, que ya están en manos de la Justicia, muestran cómo tras el ataque el arma cayó al suelo y fue devuelta al atacante por uno de los presentes, un detalle que ahora es evaluado por la Fiscalía de Menores para determinar si hubo complicidad o encubrimiento.

Personal policial acudió al lugar luego de un llamado al 911. Bautista Coronel fue trasladado al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde ingresó en estado crítico y murió horas después a causa de un shock hipovolémico producto de la profunda herida.

El joven acusado fue detenido durante la madrugada del sábado. En el operativo, la policía secuestró una remera con manchas de sangre, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero, elementos que estaban ocultos en la arena detrás del murallón costero y que habrían sido utilizados en la agresión.

Por disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el adolescente fue trasladado a un instituto de contención en Batán. La investigación quedó a cargo de la UFI N°4 del Departamento Judicial de Necochea, que caratuló la causa como homicidio calificado por el uso de arma blanca.

Las autoridades judiciales aún no emitieron un comunicado oficial ni habían recibido formalmente a los familiares de la víctima.