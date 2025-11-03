Cayó uno de los cinco ladrones que cometieron al menos 20 violentas entraderas en zona sur del conurbano

Un delincuente fue detenido acusado de integrar una peligrosa banda que realizó al menos 20 violentas entraderas en distintas localidades del sur del conurbano bonaerense, donde las víctimas principales eran jubilados. Durante los allanamientos, la Policía halló armas y drogas de diseño.

La banda estaba integrada por cinco ladrones y atacaba a mano armada en la zona de Budge, Temperley, Banfield y Lanús, tras una investigación que permitió identificar a uno de los autores de una serie de robos ocurridos durante los últimos meses.

Los delincuentes actuaban encapuchados, con guantes y linternas, y elegían casas habitadas por personas mayores. En cada ataque, violentaban las ventanas a patadas, desactivaban o tapaban las cámaras de seguridad para evitar ser reconocidos y huían rápidamente tras sustraer dinero y objetos de valor.

Uno de los asaltos ocurrió en la esquina de Acevedo y Larroque, en Banfield, donde un jubilado fue sorprendido por los ladrones cuando escuchó ruidos extraños y salió a revisar.

“Quedate ahí”, le advirtieron mientras lo apuntaban con un arma. Sin embargo, el plan del grupo se frustró cuando se activó la alarma de la vivienda. “Se disparó la alarma, vámonos”, gritó uno de los asaltantes antes de escapar.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares, varias dosis de droga de diseño, pesos y dólares.

La investigación continúa para dar con el resto de los integrantes de la banda, que estaría vinculada con al menos una veintena de entraderas cometidas en la zona sur del Gran Buenos Aires.