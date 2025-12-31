No le dieron tiempo de reaccionar, lo bajaron a culatazos y se llevaron el auto

Eran cerca de las 12 de la noche cuando un vecino retornaba a su hogar en Helguera y Chascomús. Lo que no sabía era que tres ladrones armados lo venían siguiendo durante varias cuadras.

Mientras metía el coche en el garage, el auto de los delincuentes clavó los frenos y dos de ellos bajaron para abordarlo. Tras un breve forcejeo y amenazarlos con un arma, la víctima decidió no correr riesgo, entregó el coche y se alejó de la escena.

Luego, uno de los ladrones volvió al auto en el que había llegado mientras que el otro lo sacó lentamente del garage, casi como si fuera su propia casa. Encaró para el lado contrario y se fugó.

Durante el minuto y medio que duró la escena, pasaron varios coches y peatones que nunca se dieron cuenta de lo que ocurría.