Una nena de 10 vio como dos motochorros atacaban a su mamá

Una familia vivió un momento de terror por culpa de dos motochorros que atacaron cuando la víctima ingresaba a su domicilio de Casildo Villar entre Magallanes y Ayolas.

Todo comenzó pasadas las 21:30 cuando una mujer volvía del trabajo a su casa. Cuando subió el auto a la trotadora fue sorprendida por los delincuentes. Uno de ellos la forzó a bajar mientras el otro se quedó haciendo guardia con la moto.

Desesperada, la víctima empezó a gritar y a golpear el portón de la casa. En eso salió disparado su marido que, en un gesto heroico, se colgó de la puerta y le pegó al delincuente hasta forzarlo a correr.

Lo más dramático de la escena fue la presencia de la hija del matrimonio, una nena de 10 años que lloraba en la vereda mientras atacaban a su mamá.

Por los ruidos y las alarmas, otros vecinos salieron, insultaron a los delincuentes y llamaron a la policía.