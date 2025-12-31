“Bye, Bye, Bye”: Tras 44 años, MTV cerró para siempre su transmisión y anunció a qué se dedicará desde el 2026

Paramount Global confirmó que dejarán de transmitir MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Después de 44 años de fidelización, con su retirada desaparece de la programación en las señales de cable.

Entre las señales que desaparecerán se encuentran dichos canales funcionaban como archivo vivo de distintas épocas y estilos, y eran una referencia para audiencias que buscaban una propuesta musical curada, algo cada vez más relegado frente a las plataformas digitales.

El apagón de las señales musicales de MTV no es solo un movimiento empresarial: es el fin de una forma de mirar y vivir la música. A lo largo de su historia, la cadena no se limitó a pasar videos; fue un laboratorio creativo que moldeó íconos y creó momentos históricos. Desde el estreno mundial de “Thriller” de Michael Jackson en 1983 hasta la recordada entrevista en la que David Bowie cuestionó la falta de artistas afroamericanos en pantalla, MTV fue un espejo de su tiempo.

En los años noventa, el canal se convirtió en el escenario donde el grunge, el pop y el hip hop convivían sin fronteras. Nirvana, Pearl Jam, Britney Spears o Tupac Shakur fueron parte del ADN visual de una era que mezclaba música, estética y actitud. Programas como MTV Unplugged ofrecieron actuaciones íntimas que redefinieron la relación entre artistas y público.

Pero la revolución digital cambió todo. Con YouTube, Spotify y TikTok, el público dejó de depender de la televisión para descubrir música. En 2011, MTV dejó de emitir videos musicales en su señal principal y trasladó esa función a canales secundarios. El cambio fue un síntoma claro de que el modelo televisivo estaba agotado, aunque su legado cultural siguió vivo en la memoria colectiva.

Cómo seguirá la transmisión de MTV:



A partir de 2026, las señales musicales de MTV dejarán de existir en el Reino Unido e Irlanda, y el proceso continuará en países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Aunque Paramount Global no confirmó fechas para América Latina, todo indica que la medida será global.

La marca MTV no desaparecerá por completo. Su presencia se mantendrá a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), que seguirán siendo vitrinas para artistas de todo el mundo. En la nueva estrategia, la televisión cede terreno al contenido bajo demanda y a la interacción digital.

Sin embargo, habrá una transición a los reality shows y el entretenimiento, con programas como Teen Mom y Georgie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7.

Durante años, MTV fue el lugar donde millones descubrían la canción o el artista que marcaría una etapa de su vida. Su final televisivo simboliza el cierre de una era en la que la música se compartía frente a la pantalla y no a través de algoritmos. Lo que alguna vez fue un fenómeno cultural global se apaga lentamente, dejando tras de sí una huella que ninguna red social podrá borrar del todo.