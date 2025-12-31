Miraba el celular mientras manejaba y casi provoca una tragedia

Un fuerte accidente en la zona de Almirante Brown y calle 16 provocó un enorme susto a varias personas que, por detalles, salvaron su vida.

Todo comenzó cuando el conductor de una Chevrolet Spin venía distraído con el teléfono celular y a alta velocidad. Delante de él circulaba un Fiat Punto que aminoró la marcha para doblar en sentido hacia la estación de micros.

Esto provocó que la Chevrolet lo impacte con fuerza por detrás y se desestabilice. La camioneta quedó suspendida del costado y casi vuelca, sin embargo, cayó por su propio peso a la posición natural.

El conductor, con reflejos imposibles, pegó el volantazo justo para evitar arrollar a dos personas que estaban sentadas en la vereda junto a su coche.

A pesar de la fuerza del accidente, los integrantes del Fiat Punto -una mamá y su hijo- no resultaron heridos.