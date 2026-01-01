Hicieron un boquete para usurpar una casa con peligro de derrumbe

Un operador del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectó movimientos sospechosos en el frente de un domicilio ubicado en Necochea al 1200: dos hombres daban patadas y mazazos a la puerta del lugar.

Se trataba de un inmueble que había sido clausurado por el gobierno porteño debido a que tenía riesgo de derrumbe. A su vez, habían tapiado el ingreso a la misma para evitar usurpaciones.

Al llegar al sitio, personal de la Comisaría Vecinal 4C detuvo a uno de los delincuentes en la puerta mientras que el otro fue arrestado a las dos cuadras luego de que se diera a la fuga.

Los efectivos constataron que se trataba de un argentino de 33 años y un uruguayo de 51 años. Tenían antecedentes por robo y habían participado de otras usurpaciones.

Luego de ponerlos a disposición de la Justicia, personal del gobierno de la Ciudad retapió la casa ubicada en el barrio de La Boca a los fines de evitar futuras usurpaciones.