Policiales

La vio sola, le puso una pistola al cuello y le arrancó la cartera

Un delincuente asaltó a una mujer en la puerta de su casa en Quilmes mientras buscaba las llaves para entrar.
 

Por Redacción

Jueves, 01 de enero de 2026 a las 11:37

La cámara de un comercio ubicado sobre la calle 803 registró un violento asalto por parte de un delincuente hacia una joven que volvía de trabajar. 

La víctima ya estaba frente a la reja de ingreso a su casa mientras buscaba las llaves y revisaba un mensaje en su celular. El ladrón la vio sola y decidió atacar. 

En cuestión de segundos desenfundó, la agarró por la espalda y le puso la pistola al cuello. Luego le arrancó la cartera de las manos y empezó a correr. 

“No flaco, por favor”, fue el desesperado grito de la víctima que lo siguió varios metros hasta que el delincuente logró escapar.

