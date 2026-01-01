La vio sola, le puso una pistola al cuello y le arrancó la cartera

La cámara de un comercio ubicado sobre la calle 803 registró un violento asalto por parte de un delincuente hacia una joven que volvía de trabajar.

La víctima ya estaba frente a la reja de ingreso a su casa mientras buscaba las llaves y revisaba un mensaje en su celular. El ladrón la vio sola y decidió atacar.

En cuestión de segundos desenfundó, la agarró por la espalda y le puso la pistola al cuello. Luego le arrancó la cartera de las manos y empezó a correr.

“No flaco, por favor”, fue el desesperado grito de la víctima que lo siguió varios metros hasta que el delincuente logró escapar.