La verdad del video del ascensor: Alberto Fernández rompió el silencio sobre los rumores con Florencia Peña y habló del “decime algo lindo” a Tamara Pettinato

En el marco de una entrevista, después de varios meses sin aparecer públicamente y luego de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez, Alberto Fernández habló sobre una polémica que lo tuvo como coprotagonista: la supuesta existencia de un video íntimo filmado en un ascensor de la Casa Rosada con la actriz Florencia Peña.

La respuesta de Fernández fue tajante y sin rodeos: “¿Dónde está? No existe, hermano”, respondió, negando por completo la versión.

El exmandatario desmintió categóricamente que haya existido una grabación de ese tipo y se mostró molesto por las imputaciones sobre su vida privada. “El ascensor… no existe eso, porque no ocurrió nunca semejante cosa. Me atribuyeron vínculos con mujeres que no conozco”, afirmó durante la charla. Fernández señaló que el episodio forma parte de una serie de operaciones mediáticas que, según él, buscaron dañar su imagen y la de su gobierno.

Durante la entrevista, el exjefe de Estado aprovechó para defender a las figuras públicas que, según él, también fueron víctimas de ataques mediáticos injustos. “Hay dos personas que me ha dolido mucho cómo las trataron. Tamara Pettinato y Florencia Peña, injustamente maltratadas”, expresó.

Fernández cerró su intervención remarcando la facilidad con la que circulan noticias falsas y pidió una reflexión sobre la responsabilidad mediática en la era de las redes sociales.

”Decime algo lindo”:

También fue consultado por el video que grabó en el despacho en la Casa Rosada junto con la conductora Tamara Pettinato. Esas imágenes son recordadas por el pedido de "decime algo lindo", lanzado por el entonces Presidente a su visitante. Ahora, Alberto asegura que el video, en realidad, tenía un destinatario específico: Ernesto Tenembaum.

"Tamara Pettinato es una amiga mía, a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno (José Glinski). Al igual que su padre, Tamara me parece una de las mejores personas que humanamente he conocido en mi vida", arrancó Alberto Fernández.

Recordó que la conductora fue a visitarlo para un reportaje en la televisión china. Él accedió y la invitó a comer antes de la grabación.

"Ese día, Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio", rememoró sobre el programa en el que Pettinato era panelista.

"Me mató a la mañana. Entonces cuando llegó Tamara, le dije 'che, vos me conocés a mí, por qué dejaste que Ernesto me tratara así'. Entonces, le dije 'Vamos a demostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho'. Y así surge la charla esa", expresó Fernández.

“¿El video era para Tenembaum?” Repreguntó, conteniendo la risa, el entrevistador. “Exactamente” respondió, enfático, Alberto. Y agregó: “Tenembaum nunca recibió el video ¿Saben por qué? Porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera”.

"Tienen que empezar a sonar nuevas canciones…Áxel es un desastre para todo lo que es la música":

Alberto también opinó sobre la actualidad del PJ y elogió a uno de sus referentes, Axel Kicillof: “Creo que Axel fue un buen gobernador y sigue siéndolo. Es un tipo muy inteligente y muy preparado”.

Después, calificó lo que el gobernador bonaerense vive en su provincia como “una situación de adversidad muy grande” y sentenció: “El Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal”.

“Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”, sumó Alberto, posicionándose claramente en la interna del peronismo.

Y al hablar del actual Gobernador bonaerense expresó: “Tienen que empezar a sonar nuevas canciones. Yo lo dije mucho antes que Axel y me fue tan mal como a Axel. Yo lo dije el 17 de noviembre del 2021”. Y bromeó al recordar un momento musical: “Axel es un desastre para todo eso”.