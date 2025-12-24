“Ya sané”: Sofía “La Reini” Gonet volvió a las redes con un video “hot” y navideño

Tras engañar a sus seguidores al anunciar un momentáneo “descanso” de las redes sociales, "La Reini" volvió recargada tan solo 24 horas después con un video “navideño” al borde de la censura.

“Ya sané. Feliz Navidad a todos”, aseguró. “Este año me porté muy mal”, escribió con picardía, al compartir una grabación donde se la veía muy sensual sometiendo a un hombre disfrazado de Papá Noel.

El posteo, que fue musicalizado con el tema “Santa Baby” de Kim Kardashian, no pasó inadvertido entre los casi un millón de seguidores de la influencer que hace horas había anunciado su retirada de las redes.

“Mi amiga ayer despidiéndose de las redes por un tiempo, mi amiga hoy...”, “Te amamos, Reini. Yo también quiero sanar así de rápido”, “¿Que clase de terapia alternativa es esta, Reini? Jajajajaja”, “La Reini está sanando”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

El breve retiro de Sofía Gonet de las redes:

Tras haber pasado días de peleas mediáticas con su exnovio Homero Pettinato, Sofía “La Reini” Gonet llegó a un límite. En plena madrugada, anunció un inesperado retiro de las redes.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer dijo que se va a tomar un “tiempo para sanar”, aunque no especificó cuánto será.

“Hola a todos. He decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”, escribió en una historia de Instagram publicó cerca de la 1 de la madrugada.

El último video que tiene subido a sus redes es un clip —que también había subido a sus stories y a su TikTok— donde se la ve disfrutando de meriendas en distintas cafeterías de Buenos Aires.

El anuncio había tenido lugar días después de que la influencer quedara en el ojo de la tormenta tras exponer sus chats privados con su exnovio, Homero Pettinato.