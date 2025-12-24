Con una remera que decía "linda pero loca”, una mujer asaltó un almacén y se llevó $350.000

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de haber protagonizado un violento asalto a un almacén de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Con una remera que llevaba la inscripción “linda pero loca”, redujo a un cliente a punta de pistola y se llevó unos 350.000 pesos de la recaudación.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Acevedo al 4100, donde la sospechosa ingresó simulando ser una clienta más. Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, la mujer entabló una breve charla con un hombre que se disponía a realizar una compra y, de manera sorpresiva, extrajo un arma de fuego que llevaba oculta debajo del remerón.

Bajo amenazas, encañonó al cliente y lo obligó a desplazarse hasta la zona de la caja registradora, donde también intimidó a la empleada del local. La asaltante sustrajo la recaudación del día, estimada en 350 mil pesos, y varios productos alimenticios que tomó de las góndolas, para luego darse a la fuga.

Tras una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Alejandra Palin, la mujer fue identificada como autora de otros robos similares cometidos en comercios de barrio de la misma zona. Con las pruebas reunidas, la justicia ordenó un allanamiento que permitió concretar su detención.